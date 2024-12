Scherma: spada azzurra in ritiro a Roma per progetto 'Un Giorno da Campione'

Il Centro di Preparazione Olimpica Coni 'Giulio Onesti', a Roma, in occasione dell'ultimo ritiro dell'anno solare 2024 della Nazionale azzurra di spada al via oggi e in programma fino al 20 dicembre, ospiterà la terza e conclusiva tappa del progetto 'Un Giorno da Campione'. Da oggi e sino a giovedì 19 dicembre, infatti, anche per spadiste e spadisti vincitori dei titoli italiani Under 14 nella 60esima edizione del Gran Premio Giovanissimi 'Renzo Nostini - Trofeo Kinder Joy of Moving', svoltasi lo scorso maggio a Riccione, ci sarà la grande opportunità di vivere l'esperienza di un allenamento collegiale insieme ai loro beniamini.