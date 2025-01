Scherma: primo consiglio Mazzone, Garozzo e Montini vicepresidenti Fis

Si è svolto ieri pomeriggio a Roma, presso la Sala Giunta del Coni, il primo Consiglio federale FIS presieduto da Luigi Mazzone. Cinque giorni dopo l'Assemblea nazionale che ha visto il rinnovo dei vertici della Federazione Italiana Scherma, il neo Presidente e i dieci rappresentanti eletti sono tornati nella "casa" del Comitato Olimpico per la riunione che ha di fatto tenuto a battesimo il quadriennio 2025-2028. In apertura, il presidente Luigi Mazzone e i consiglieri Daniele Garozzo, Daria Marchetti, Elisa Albini, Paolo Menis, Andrea Sirena, Marcello Scisciolo, Francesco Montini (in quota Affiliati), Cristiana Cascioli (rappresentante dei Tecnici), Federico Vismara e Beatrice Vio Grandis (in quota Atleti) hanno ricevuto le graditissime visite dei Presidenti del CONI e del CIP, Giovanni Malagò e Luca Pancalli. I massimi dirigenti dello sport italiano olimpico e paralimpico hanno voluto augurare buon lavoro al nuovo Consiglio federale, sottolineando il ruolo centrale che la Federscherma riveste per entrambi i Comitati nazionali e l'apprezzamento per le linee programmatiche con cui il presidente Mazzone e i Consiglieri eletti hanno ottenuto la fiducia dell'Assemblea, a proposito della quale è stata evidenziata la straordinaria partecipazione di quasi la totalità degli aventi diritto al voto.