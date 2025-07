Anche Arianna Errigo e Anna Cristino passano il turno e si qualificano per gli ottavi del fioretto individuale femminile ai Mondiali di Tibilisi, in Georgia. La veterana Errigo ha battuto la russa Marta Martyanova per 15-9 mentre Cristino ha superato l'ucraina Alina Poloziuk per 15-13.