Scherma, Gran Prix Trofeo Inalpi: da venerdì a Torino 472 atleti in pedana

Prima giornata di gara, venerdì 7 febbraio, per il Grand Prix FIE Trofeo Inalpi di fioretto maschile e femminile in programma a Torino fino a domenica 9 febbraio: sulle pedane allestite nel foyer dell'Inalpi Arena andranno in scena, a partire dalle ore 10, le qualifiche femminili con circa 200 atlete in gara. Le iscrizioni hanno raggiunto in totale 472 atleti, un numero mai raggiunto prima ed eccezionale considerando l'anno post olimpico (215 femmine, 257 maschi). Ammesse direttamente al tabellone di domenica per diritto di ranking ci sono la campionessa del mondo in carica Alice Volpi, alla prima uscita 2025 dopo la pausa, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini. A ridosso delle "top 16" della classifica mondiale, esentate da gironi e turni preliminari, c'è Elena Tangherlini, attualmente al numero 17. Saranno in pedana venerdì, a caccia del pass per domenica, Francesca Palumbo, Giulia Amore, Irene Bertini, Matilde Calvanese, Erica Cipressa, Anna Cristino, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Beatrice Monaco, Benedetta Pantanetti, Vittoria Pinna, Serena Rossini e Martina Sinigalia. A guidare il gruppo del fioretto azzurro maschile e femminile sarà il Commissario Tecnico Stefano Cerioni, affiancato dai maestri di staff Fabio Galli, Eugenio Migliore, Alessandro Puccini, Filippo Romagnoli e Giovanna Trillini.