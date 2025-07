Mondiali nuoto: 4X100 misti mista in finale con il miglior tempo

La 4x100 misti mista vola in finale ai mondiali di nuoto con il miglior tempo. Quarta giornata di gare in vasca a Singapore e l'Italia sorride: nelle batterie all'Acquatic Centre missione compiuta per la staffetta formata da Christian Bacico, Ludovico Blu Art Viberti, Costanza Cocconcelli e Sara Curtis che chiude in 3'42"19, davanti a Olanda (3'42"56) e alla Cina campionessa olimpica (3'42"81). Esclusioni eccellenti di Francia, bronzo olimpico, solo nona e Stati Uniti, argento ai Giochi, decimi. "E' un crono eccellente. Siamo stati tutti bravissimi" dice Bacico. Sorridente Curtis: "Eravamo gasati in camera di chiamata. Sapevamo di dover dare tutti il massimo e lo abbiamo fatto. Non vediamo l'ora che arrivi la finale". Le fa eco Cocconcelli: "So già che in serata dovrò andare più forte. Intanto il primo passo l'abbiamo compiuto". Chiusura a Viberti: "Questa staffetta mi piace tantissimo: sappiamo dove vogliamo arrivare. In batteria siamo stati tutti perfetti. Sono molto ottimista in vista della finale". Passaggio in semifinale dei 100 stile libero con il primato personale per Manuel Frigo che nuota in 48"08. Eliminato invece Carlos D'Ambrosio, che non va oltre il 48"67 per il ventiseiesimo riscontro cronometrico. Giornata impegnativa per Alberto Razzetti che sarà impegnato prima nella finale dei 200 farfalla, insieme a Federico Burdisso, e quaranta minuti dopo nella semifinale dei 200 misti cui arriva con il settimo crono. Lontano dalla qualificazione il debuttante Massimiliano Matteazzi. Oltre alle finali di Razzetti e Burdisso nei 200 farfalla attesa per Simone Cerasuolo nei 50 rana.