Rugby: Livorno torna in serie A1, squadra premiata dal sindaco

Squadra e società del Livorno Rugby 1931 sono state ricevute nel pomeriggio di ieri nella sala cerimonie del Comune per celebrare la promozione in serie A1, torneo che nel rugby equivale alla serie cadetta, ovvero la Serie B del calcio, avvenuta per ripescaggio dopo un campionato ampiamente dominato, e che era sfumata nella poule finale. A premiare i biancoverdi con una coppa e una pergamena, il sindaco di Livorno Luca Salvetti insieme al delegato provinciale del Coni, Giovanni Giannone, alla presenza del presidente Giovanni Riccetti e il consigliere Francesca Lusini e di tutta la squadra. "Una squadra che fa 82 punti su 90 un campionato di altissimo livello - ha detto Salvetti - meritava di andare al piano di sopra e tornare in serie A1. Una società gloriosissima sono qui a ringraziarvi per quello che avete fatto. È la 18ma promozione in sei anni in diverse discipline che ci troviamo a celebrare, tra calcio, basket, volley e siamo soddisfatti che anche nel rugby siamo la città di Livorno ha una capacità credo unica di primeggiare in campo sportivo". (ANSA)