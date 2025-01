Scherma, Gran Prix Spada: 2025 azzurre inizia con ritorno Santuccio e Fiamingo

Sarà Doha ad aprire il 2025 internazionale della spada Assoluti. Dal 24 al 26 gennaio, infatti, nella capitale del Qatar andrà in scena il primo Grand Prix della stagione per la specialità a cui prenderanno parte 24 azzurri del CT Dario Chiadò, equamente divisi tra uomini e donne, segnando il ritorno in pedana, dopo lo splendido trionfo a squadre di Parigi 2024, delle olimpioniche Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio. A Doha, come in tutte le prove del circuito d'élite GP FIE, andranno in scena le soltanto gare individuali a punteggio maggiorato e il calendario si dipanerà in due giornate iniziali di turni preliminari, il 24 per la prova femminile e il 25 per quella maschile, mentre domenica 26 gennaio si disputeranno i tabelloni principali delle due competizioni fino al verdetto dei podi.

Grande ritorno per le campionesse di Parigi. La tre volte medagliata olimpica Rossella Fiamingo e la "donna dell'ultima stoccata" nonché fresca sposa Alberta Santuccio rientreranno in gara affiancando l'altra compagna di medaglia d'oro Giulia Rizzi, insieme ad Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Alice Clerici, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi. Nella gara maschile, invece, gli azzurri in pedana saranno Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini ed Enrico Piatti.

La spedizione italiana, che preparerà il primo Grand Prix dell'anno in un allenamento collegiale presso il Centro CONI di Tirrenia (dal 13 al 17 di gennaio), sarà guidata a Doha dal Commissario tecnico della spada azzurra Dario Chiadò, affiancato dai maestri di staff Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo, Daniele Pantoni e Alfredo Rota, con il supporto dei fisioterapisti Veronica Balzano e Maurizio Iaschi. Il 2025 della scherma, dunque, si prepara a un inizio in grande stile: dal 4 al 6 gennaio a Udine il primo evento internazionale giovanile (con la Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile e il Circuito Europeo Under 23 di sciabola) che avrà in una super campionessa quale Mara Navarria - quarta spadista olimpionica di Parigi 2024 - la "madrina" della kermesse; tra il 10 e il 12 gennaio le tappa di Coppa del Mondo per i fiorettisti a Parigi e le fiorettiste a Hong Kong, mentre la sciabola in quello stesso weekend ripartirà con il Grand Prix di Tunisi; gran finale del mese, come detto, il GP di spada dal 24 al 26 gennaio a Doha.