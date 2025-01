Scherma: Gp fioretto a Torino, giovedì la presentazione con Garozzo

Un grande evento ormai alle porte: Torino si prepara a ospitare la tappa italiana del Grand Prix di fioretto femminile e maschile, in programma dal 7 al 9 febbraio sulle pedane dell'Arena Inalpi. L'edizione 2025 del 'Trofeo Inalpi' rappresenta l'unico appuntamento in Italia del circuito d'élite GP FIE, che prevede solo competizioni individuali a punteggio maggiorato, un'occasione straordinaria per seguire dal vivo i campioni del panorama mondiale della specialità e per tifare per la nutrita e ambiziosa spedizione azzurra che vedrà in pedana tutti i medagliati di specialità ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. È in corso la prevendita per assistere alla giornata clou della kermesse, domenica 9 febbraio, quando andranno in scena i tabelloni principali delle due gare (con inizio alle ore 9 e fasi finali dalle 18). Prevista quest'anno una speciale scontistica dedicata ai gruppi: acquistando 20 o più biglietti, il prezzo di ogni singolo ticket sarà eccezionalmente di soli 5 euro. Per aderire alla formula 'Riduzione gruppi' è necessario contattare il numero 060406. Il Grand Prix di Torino 2025 sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa giovedì 30 gennaio, ore 12, presso il Grattacielo Regione Piemonte. In rappresentanza della Federazione Italiana Scherma presieduta da Luigi Mazzone sarà al tavolo dei relatori il neo Vicepresidente vicario Daniele Garozzo. Per l'olimpionico del fioretto azzurro, che al 'Trofeo Inalpi' è stato medaglia di bronzo nel 2023, una prima uscita speciale nel nuovo ruolo istituzionale, proprio per tenere a battesimo il GP della 'sua' specialità.