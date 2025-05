Scherma, Gp fioretto: 24 azzurri in pedana a Shanghai

Trasferta cinese per il fioretto azzurro. Il Grand Prix in programma da venerdì 16 a domenica 18 maggio sulle pedane di Shanghai rappresenta l'ultimo appuntamento stagionale del circuito d'élite di Coppa del Mondo, che prevede solo gare individuali e punteggio maggiorato, prima dei Campionati Europei di giugno a Genova. La Nazionale italiana del Commissario tecnico Simone Vanni sarà in pedana con 24 atleti, equamente suddivisi tra fiorettisti e fiorettiste, decisi a dare continuità agli ultimi eccellenti risultati internazionali. Il programma si articolerà, come di consueto per le prove GP, su tre giornate: venerdì e sabato andranno in scena i tabelloni preliminari, con i turni di qualificazione per l'accesso al tabellone principale che si disputerà nella giornata di domenica, quando verranno assegnate le medaglie. Causa le sei ore di fuso orario, inizio degli assalti previsto nella notte italiana (alle 3) e fasi finali quando nel nostro Paese sarà mattina (dalle 12). Al femminile Italia in pedana con Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini, Alice Volpi, Elena Tangherlini, Martina Sinigalia, Francesca Palumbo, Carlotta Ferrari, Camilla Mancini, Irene Bertini, Anna Cristino e Matilde Molinari. Nella gara maschile spazio per il rientrante Filippo Macchi, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Davide Filippi, Tommaso Martini, Giulio Lombardi, Damiano Di Veroli, Alessio Di Tommaso, Damiano Rosatelli, Giuseppe Franzoni e Matteo Iacomoni. Gli azzurri saranno guidati dal Responsabile d'arma Simone Vanni e dai maestri Fabio Galli, Marco Ramacci e Luca Simoncelli, con il supporto del medico Valentina Necci e dei fisioterapisti Alessandro Moccia e Stefano Vandini.