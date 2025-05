Divieto di trasferta per i tifosi dell'Hockey Forte dei Marmi in occasione della prossima partita a Lodi contro l'Amatori Wasken Lodi. La decisione, spiega la società, arriva in seguito a quanto accaduto nel pre-partita della scorsa sfida tra le due squadre, durante la quale un tifoso lodigiano ha subito un'aggressione. La società "invita tutti i propri sostenitori al rispetto delle disposizioni e a continuare a supportare con passione e responsabilità i colori del Forte dei Marmi".