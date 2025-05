Giro d'Italia: Mikel Landa torna in Spagna per iniziare recupero

Dopo l'incidente nella tappa inaugurale del Giro d'Italia di venerdì, Mikel Landa è tornato a casa, dove può iniziare il suo recupero. Lo rende noto il suo team Soudal Quick Step. Dopo l'incidente, il corridore spagnolo è stato trasferito all'ospedale di Tirana, dove è stato sottoposto a una TAC, che ha rivelato una frattura stabile alla vertebra TH 11. Landa ha trascorso la notte in un reparto di terapia intensiva, ma dopo non aver subito ulteriori complicazioni, è stato trasferito in una normale stanza d'ospedale e sono stati presi accordi per il suo ritorno a casa, dove può iniziare la sua convalescenza. E' di buon umore e ottimista per il futuro.