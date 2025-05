Coni: Taccetti confermato delegato provinciale di Firenze

Gianni Taccetti è stato ufficialmente confermato Delegato provinciale del Coni Firenze, un incarico che rappresenta un riconoscimento alla sua esperienza, al suo impegno e alla profonda conoscenza del territorio e del tessuto sportivo fiorentino. Taccetti, figura di riferimento per dirigenti e associazioni locali, si prepara ora a guidare la nuova fase del Coni a livello provinciale dove ci indica le sue priorità: "Al primo posto la formazione dei dirigenti nei vari territori della città metropolitana con l'ausilio della Scuola regionale dello Sport del Coni ma anche la promozione ed il rilancio dei Centri Coni e degli Educamp per il futuro sportivo delle Asd. Infine grande attenzione e collaborazione con le istituzioni territoriali, Federazioni, Enti di Promozione, Benemerite, tutti importanti per la crescita, diffusione e partecipazione di base dello sport fiorentino". Nel mese di maggio sarà formalizzata la delegazione provinciale con la nomina dei fiduciari territoriali che saranno Luigi Bolli, Alessandra Berchicci, Maurizio Bresci, Leonardo Ceccarelli, Francesco Cesari, Franco Dardanelli, Francesca Giannetti, Enrico Minelli, Manuele Pieraccioni, Fabio Tempestini per avere maggiore presenza nei vari territori della città metropolitana: Firenze città, Empolese Valdelsa, Mugello, Valdarno, Chianti, Piana Fiorentina. Il coordinatore tecnico provinciale sarà Mauro Naldini e la vice Giulia Cecchi, mentre Alice Mugnai curerà i progetti metropolitani, andando così a definire la squadra operativa che affiancherà il delegato nel promuovere e sostenere lo sport in tutte le sue forme, su tutto il territorio fiorentino.