Scherma, Europei: esordio da podio, Martini bronzo nel fioretto

Medaglia all'esordio europeo per Tommaso Martini. Il 23enne toscano conquista il bronzo nel fioretto maschile ai campionati continentali di scherma in corso a Antony, regalando la terza medaglia per l'Italia sulle pedane francesi, in una giornata che ha visto chiudere ai piedi del podio Tommaso Marini e Filippo Macchi, sempre nel fioretto, e Giulia Rizzi nella spada. Nella fase a gironi Martini ha messo insieme due sconfitte e tre vittorie: poi, nel tabellone di eliminazione diretta, ha battuto 15-2 l'olandese Dijkstra, poi un super match contro il ceco e medagliato olimpico Choupenitch, sconfitto 15-9. 15-8 agli ottavi contro il britannico Sosnov, arrivando così all'assalto per la medaglia. Nel quarto di finale contro l'ungherese Mihalyi, Martini si è imposto 15-10: in semifinale ha ceduto al polacco Andrzej Rzadkowski 15-7. "Sono felicissimo per questa medaglia al mio esordio in un Europeo. Ho dato il massimo, nonostante un infortunio che non mi ha consentito di tirare al massimo, ma prevale la felicità per questo podio che mi ha regalato una splendida emozione, qui con un gruppo di compagni che sono prima di tutto amici. Un anno fa ero a Genova sugli spalti, a fare il tifo per loro, e ora ho coronato un sogno", il commento di Tommaso Martini.