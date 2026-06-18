Scherma, Europei: esordio da podio, Martini bronzo nel fioretto

18 Giu 2026 - 22:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Medaglia all'esordio europeo per Tommaso Martini. Il 23enne toscano conquista il bronzo nel fioretto maschile ai campionati continentali di scherma in corso a Antony, regalando la terza medaglia per l'Italia sulle pedane francesi, in una giornata che ha visto chiudere ai piedi del podio Tommaso Marini e Filippo Macchi, sempre nel fioretto, e Giulia Rizzi nella spada. Nella fase a gironi Martini ha messo insieme due sconfitte e tre vittorie: poi, nel tabellone di eliminazione diretta, ha battuto 15-2 l'olandese Dijkstra, poi un super match contro il ceco e medagliato olimpico Choupenitch, sconfitto 15-9. 15-8 agli ottavi contro il britannico Sosnov, arrivando così all'assalto per la medaglia. Nel quarto di finale contro l'ungherese Mihalyi, Martini si è imposto 15-10: in semifinale ha ceduto al polacco Andrzej Rzadkowski 15-7. "Sono felicissimo per questa medaglia al mio esordio in un Europeo. Ho dato il massimo, nonostante un infortunio che non mi ha consentito di tirare al massimo, ma prevale la felicità per questo podio che mi ha regalato una splendida emozione, qui con un gruppo di compagni che sono prima di tutto amici. Un anno fa ero a Genova sugli spalti, a fare il tifo per loro, e ora ho coronato un sogno", il commento di Tommaso Martini. 

Ultimi video

00:13
MCH COBOLLI VIDEOCHIAMATA CON BOVE 5/6 MCH

Cobolli interrompe le interviste per una videochiamata molto speciale

00:30
MCH PARATA NY KNICKS MCH

Delirio a NY, Jeremy Sochan mostra il trofeo prima della parata della vittoria

01:19
MCH TENNIS, SONEGO KO VS SHELTON AD HALLE MCH

Sonego, stop al primo turno: Shelton lo batte in due set, 7-5 6-3

02:23
MCH FESTE TIFOSI KNICKS A NEW YORK MCH

Knicks campioni 53 anni dopo, notte folle di anarchia a New York

04:22
MCH DANNI A TIMES SQUARE POST VITTORIA KNICKS MCH

New York, Time Square devastata dai festeggiamenti dei tifosi

01:34
Millemiglia show

Millemiglia show

06:46
INTERVISTA BINAGHI

Binaghi annuncia: "Chiederemo una wild-card per Berrettini a Wimbledon"

01:48
Totti campione di padel

EA7 World Legends Padel Tour: Totti e Locatelli 'imperatori' di Istanbul

02:01
Tamberi, ciak si salta

Tamberi: ciak, si salta

00:25
MCH SINNER LASCIA SAN RAFFAELE 8/6 MCH

Sinner lascia il San Raffaele di Milano dopo i controlli: le immagini

01:45
Nel ricordo del maestro

Nel ricordo del maestro

01:46
13 SRV KARATE CAMP NAZ FIKITA SRV

Tutti pazzi per il karate shokotan a Salsomaggiore

01:41
DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

00:50
DICH ARNALDI CONFERENZA DICH

Arnaldi: "Ho provato fino all'ultimo, ma giocare non sarebbe stato giusto per nessuno"

02:06
DICH COBOLLI PRE FINALE 5/6 DICH

Cobolli: “Sono dispiaciutissimo per Arnaldi, mi veniva da piangere per lui"

00:13
MCH COBOLLI VIDEOCHIAMATA CON BOVE 5/6 MCH

Cobolli interrompe le interviste per una videochiamata molto speciale

I più visti di Altri Sport

MCH TENNIS, SONEGO KO VS SHELTON AD HALLE MCH

Sonego, stop al primo turno: Shelton lo batte in due set, 7-5 6-3

Ibra e Cardinale alla Casa Bianca: show tra UFC e il compleanno di Trump

MCH FESTE TIFOSI KNICKS A NEW YORK MCH

Knicks campioni 53 anni dopo, notte folle di anarchia a New York

MCH PARATA NY KNICKS MCH

Delirio a NY, Jeremy Sochan mostra il trofeo prima della parata della vittoria

Pure Dominion: le semifinali della Pure Challenge al Centro Pavesi di Milano

Scardina in lieve miglioramento: respira in modo autonomo, diminuiti i sedativi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:14
Basket, Poeta: "Incredibile entrare nella storia Olimpia al mio primo anno"
22:53
Scherma, Europei: esordio da podio, Martini bronzo nel fioretto
22:11
Tennis, primo allenamento per Sinner a Wimbledon
21:12
Ciclismo, Giro Next Gen: Van Kerckhove re dei Campi Flegrei
20:00
Rally: tra Eur, Colosseo e il territorio del Lazio, si accende Roma Capitale 2026