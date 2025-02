Scherma, Errigo: "C'è volontà di arrivare a Los Angeles 2028, ma no certezze"

"Non mi sono data una scadenza, ad oggi non vorrei smettere. La realtà è che mi diverto, sto bene con le ragazze, trovo che sia stupendo condividere questa vita con la mia famiglia. È faticoso, a tratti una follia, ma mi piace, però non riesco ancora a ragionare a quadriennio". Lo ha detto Arianna Errigo in vista del Grand Prix di fioretto a Torino parlando del proprio futuro. "Prenderò un anno alla volta sperando di arrivare a Los Angeles perché la volontà c'è, ma non posso più considerarla una certezza per l'età, perché non so come cresceranno i bambini e le esigenze che potranno avere, oggi la vivo così e mi piace - ha aggiunto la veterana azzurra - Gli obiettivi del 2025? C'è l'Europeo a Genova e poi il Mondiale che rimane comunque la gara più importante dell'anno. Ad oggi sono numero due al mondo, non nascondo che l'obiettivo è quello di arrivare in prima posizione, sarebbe una soddisfazione enorme a 36 anni. Sarà difficilissimo ovviamente perché a quest'età mantenere un livello alto tutta la stagione è difficile", ha concluso Errigo.