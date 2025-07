Scherma, da martedì il Mondiale: azzurri a caccia di medaglie a Tbilisi

L'avventura dell'Italia, reduce dalle 13 medaglie vinte agli Europei di Genova un mese fa, scatterà martedì 22 luglio. La prima giornata sarà dedicata soltanto alle fasi preliminari delle gare individuali di fioretto maschile, in cui tutti i quattro azzurri selezionati dal CT Simone Vanni sono già qualificati al tabellone principale per diritto di ranking, e di spada femminile, specialità che vedrà invece salire in pedana - a caccia del pass per il giorno seguente - soltanto Rossella Fiamingo, unica del quartetto scelto dal Commissario tecnico Dario Chiadò sulla soglia delle "top 16" nel seeding. Mercoledì 23 si assegneranno dunque i primi due titoli individuali con in pedana i fiorettisti Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, e le spadiste Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk e appunto Rossella Fiamingo che è però prima chiamata a qualificarsi. Non ci saranno medaglie in palio giovedì 24 luglio, giornata di fasi preliminari per le prove individuali di fioretto femminile, con le quattro italiane esentate perché tutte tra le migliori 16 al mondo, e di sciabola maschile, specialità in cui, tra gli uomini del CT Andrea Terenzio, tireranno sin dai gironi Matteo Neri e Pietro Torre.