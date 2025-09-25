Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Scherma, ct sciabola donne: "Primo ritiro ricco di motivazioni ed entusiasmo"

25 Set 2025 - 23:03

"Ho ritrovato un gruppo di ragazze con tante motivazioni, entusiasmo e voglia di ricominciare". Parole di Andrea Aquili, Commissario tecnico della sciabola femminile azzurra, in occasione del primo allenamento collegiale della stagione in corso presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' a Roma. "Questo ritiro rappresenta un punto di inizio ufficiale: abbiamo svolto i test fisici, iniziamo un lavoro sia atletico che tecnico in vista dei primi appuntamenti internazionali - spiega il ct delle sciabolatrici - Abbiamo fatto un'attenta analisi di quanto accaduto lo scorso anno. I risultati non sono mancati, ma non sempre con la continuità che ci aspettavamo. Ripartiamo da qui, consapevoli che il nostro livello non è ancora quello che in alcune occasioni abbiamo dimostrato di poter raggiungere. L'impegno quotidiano dovrà essere massimo per trasformare il potenziale in costanza, migliorando giorno dopo giorno ogni aspetto della preparazione". 

Al primo collegiale della pre-season 2025/2026 sono protagoniste le componenti della squadra di sciabola femminile che ha riportato l'Italia sul podio degli Europei - lo scorso giugno a Genova - Michela Battiston, Chiara Mormile, Mariella Viale e Manuela Spica; con loro Eloisa Passaro che saltò la kermesse continentale per infortunio rientrando invece al Mondiale di Tbilisi, l'esperta Martina Criscio, le reduci dall'Universiade tedesca Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Michela Landi e Claudia Rotili, e poi Carlotta Fusetti e la più giovane delle convocate, Vittoria Mocci. "Il gruppo è giovane, con tante potenzialità. Ci sono azzurrine e atlete Under 23 già proiettate verso la stagione Assoluta - chiosa il Commissario tecnico Aquili- La media d'età è molto bassa, ma ciò che conta non è la carta d'identità: guardo alle prestazioni e alla motivazione. Se queste qualità saranno alte per tutte le atlete, sarà un bene per ognuna di loro e per la crescita complessiva della squadra".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:19
DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

I più visti di Altri Sport

DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:05
Golf, da domani la Ryder a New York: si parte con i Foursome
23:03
Scherma, ct sciabola donne: "Primo ritiro ricco di motivazioni ed entusiasmo"
22:39
Ciclismo: Lappartient rieletto presidente dell'Uci
22:02
Biathlon: allenamenti azzurri tra Passo Lavazè, Rovereto e Anterselva
21:57
Atletica: Furlani, Battocletti, Sioli, Doualla e Saraceni candidati ai Golden Tracks