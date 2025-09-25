Scherma, ct sciabola donne: "Primo ritiro ricco di motivazioni ed entusiasmo"

Al primo collegiale della pre-season 2025/2026 sono protagoniste le componenti della squadra di sciabola femminile che ha riportato l'Italia sul podio degli Europei - lo scorso giugno a Genova - Michela Battiston, Chiara Mormile, Mariella Viale e Manuela Spica; con loro Eloisa Passaro che saltò la kermesse continentale per infortunio rientrando invece al Mondiale di Tbilisi, l'esperta Martina Criscio, le reduci dall'Universiade tedesca Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Michela Landi e Claudia Rotili, e poi Carlotta Fusetti e la più giovane delle convocate, Vittoria Mocci. "Il gruppo è giovane, con tante potenzialità. Ci sono azzurrine e atlete Under 23 già proiettate verso la stagione Assoluta - chiosa il Commissario tecnico Aquili- La media d'età è molto bassa, ma ciò che conta non è la carta d'identità: guardo alle prestazioni e alla motivazione. Se queste qualità saranno alte per tutte le atlete, sarà un bene per ognuna di loro e per la crescita complessiva della squadra".