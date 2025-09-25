Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Golf, da domani la Ryder a New York: si parte con i Foursome

25 Set 2025 - 23:05

Domani prende il via la Ryder Cup 2025 che si svolge a Bethpage Black, campo pubblico a Long Island, nell'area urbana di New York, a una cinquantina di chilometri da Manhattan. Si comincia alle 7.10 ora locale (13.10 in Italia) con i foursome. I primi a scendere sul tee della buca 1 saranno Bryson DeChambeau/Justin Thomas USA -J on Rahm/Tyrrell Hatton UE 7.26 (13.26) Scottie Scheffler/Russell Henley USA - Ludvig Aberg/Matt Fitzpatrick UE 7.42 (13.42) Collin Morikawa/Harris English USA - Rory McIlroy/Tommy Fleetwood UE 7.58 (13.58) Xander Schauffele/Patrick Cantlay USA - Robert MacIntyre/Viktor Hovland UE Nella formula Foursome i giocatori si alternano nel colpire la palla per ogni buca, decidendo chi dei due colpirà per primo nelle buche pari e chi nelle dispari. Alle 12.25 (18.25) Usa e Europa si sfideranno nei fourball. Nella giornata inaugurale sul green è atteso anche il presidente Usa, Donald Trump. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:19
DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

I più visti di Altri Sport

DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:05
Golf, da domani la Ryder a New York: si parte con i Foursome
23:03
Scherma, ct sciabola donne: "Primo ritiro ricco di motivazioni ed entusiasmo"
22:39
Ciclismo: Lappartient rieletto presidente dell'Uci
22:02
Biathlon: allenamenti azzurri tra Passo Lavazè, Rovereto e Anterselva
21:57
Atletica: Furlani, Battocletti, Sioli, Doualla e Saraceni candidati ai Golden Tracks