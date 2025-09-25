Ciclismo: Lappartient rieletto presidente dell'Uci

David Lappartient, 52 anni, è stato rieletto per il terzo mandato consecutivo di quattro anni alla presidenza dell'Unione Ciclistica Internazionale (UCI), come annunciato giovedì su X. "Sono lieto di essere stato rieletto presidente dell'UCI per un terzo mandato. Sono grato per la vostra fiducia e felice di poter continuare a promuovere il ciclismo in tutto il mondo", ha scritto il frncese, a margine dei Campionati del Mondo di Ciclismo in corso in Ruanda. Nessun altro candidato si era presentato contro di lui.