Scherma, Coppa del Mondo di sciabola: Samele torna in pedana a Plovdiv

L'azzurro Luigi Samele sta per fare il suo esordio nella coppa del mondo di sciabola salendo in pedana nella tappa di Plovdiv, in Bulgaria, in programma in questo fine settimana. Lo schermidore foggiano si era preso una pausa dopo il bronzo di Parigi 2024, la quarta medaglia olimpica della sua carriera, ma ora è rientrato nella lista dei convocati del ct, Nicola Zanotti. Ancora numero 5 del ranking mondiale pur avendo saltato le prime tre prove stagionali, sarà in pedana con Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Pietro Torre, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani e Mattia Rea. Nell'individuale femminile, invece, saranno impegnate Michela Battiston, reduce dal secondo posto a Tunisi, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica, Mariella Viale, Gaia Karola Carafa, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti e Rebecca Gargano.