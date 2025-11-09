Rugby, Russell Crowe celebra vittoria azzurri contro Australia: "Spettacolare"

Un'Italia 'gladiatoria' contro l'Australia finisce per esaltare anche un appassionato di rugby come Russell Crowe. Il celebre attore neozelandese sui propri canali social ha voluto celebrare il successo a Udine della Nazionale italiana guidata dal ct Quesada contro i 'Wallabies' postando una foto di esultanza dell'ala azzurra Monty Ioane (aussie di Melbourne di origine samoane con cittadinanza italiana). "Spettacolare, che vittoria per gli azzurri", ha scritto l'attore protagonista de 'Il Gladiatore" che per diversi anni è stato proprietario della squadra di rugby a 13, i South Sydney Rabbitohs.