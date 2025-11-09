Mondiali tiro a segno: Sollazzo e Salafia quarti nella mixed team

Primi risultati importanti per la squadra azzurra impegnata al Cairo, dove sono in corso i Campionati Mondiali ISSF di Tiro a Segno, primo grande appuntamento internazionale della stagione. La giornata odierna ha visto in programma la specialità della carabina 10 metri mixed team, una delle più attese e spettacolari, che abbina precisione, sincronia e grande controllo emotivo. A difendere i colori dell'Italia sono stati Danilo Dennis Sollazzo e Carlotta Salafia, che hanno affrontato la fase di qualificazione con determinazione, riuscendo a conquistare l'accesso al bronze medal match. Un traguardo che conferma la solidità del duo azzurro e il buon lavoro svolto negli ultimi mesi sia sul piano tecnico sia su quello mentale. Nel confronto diretto valido per la medaglia di bronzo, l'Italia si è trovata di fronte al team turco formato da Damla Kose e Mert Nalbant. Il match è stato combattuto, ma la Turchia è riuscita ad imporsi con il punteggio finale di 16-10. Per Sollazzo e Salafia è arrivato dunque un quarto posto che lascia un pizzico di rammarico, ma che al tempo stesso conferma la competitività del team azzurro in un contesto di altissimo livello. La loro prestazione, caratterizzata da equilibrio, buona gestione dei momenti di pressione e una solida intesa, rappresenta un segnale incoraggiante in vista delle prossime gare iridate. La spedizione italiana potrà ora contare su questo risultato come stimolo per proseguire con fiducia il proprio percorso nel Mondiale, con l'obiettivo di crescere ulteriormente e puntare a posizioni di prestigio nelle specialità che ancora attendono gli azzurri al Cairo.