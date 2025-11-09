Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Mondiali tiro a segno: Sollazzo e Salafia quarti nella mixed team

09 Nov 2025 - 22:43

Primi risultati importanti per la squadra azzurra impegnata al Cairo, dove sono in corso i Campionati Mondiali ISSF di Tiro a Segno, primo grande appuntamento internazionale della stagione. La giornata odierna ha visto in programma la specialità della carabina 10 metri mixed team, una delle più attese e spettacolari, che abbina precisione, sincronia e grande controllo emotivo. A difendere i colori dell'Italia sono stati Danilo Dennis Sollazzo e Carlotta Salafia, che hanno affrontato la fase di qualificazione con determinazione, riuscendo a conquistare l'accesso al bronze medal match. Un traguardo che conferma la solidità del duo azzurro e il buon lavoro svolto negli ultimi mesi sia sul piano tecnico sia su quello mentale. Nel confronto diretto valido per la medaglia di bronzo, l'Italia si è trovata di fronte al team turco formato da Damla Kose e Mert Nalbant. Il match è stato combattuto, ma la Turchia è riuscita ad imporsi con il punteggio finale di 16-10. Per Sollazzo e Salafia è arrivato dunque un quarto posto che lascia un pizzico di rammarico, ma che al tempo stesso conferma la competitività del team azzurro in un contesto di altissimo livello. La loro prestazione, caratterizzata da equilibrio, buona gestione dei momenti di pressione e una solida intesa, rappresenta un segnale incoraggiante in vista delle prossime gare iridate. La spedizione italiana potrà ora contare su questo risultato come stimolo per proseguire con fiducia il proprio percorso nel Mondiale, con l'obiettivo di crescere ulteriormente e puntare a posizioni di prestigio nelle specialità che ancora attendono gli azzurri al Cairo. 

Ultimi video

02:05
The Art of Fighting

The Art of Fighting

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

00:39
Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

00:46
Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

00:57
Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

17:46
Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

01:20
Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

01:02
MCH RALLY PORTOGALLO PORTA AURO MCH

Rally del Portogallo: vola la portiera nell'incidente della Hyundai

54:08
Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

00:30
Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

27:43
Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

02:25:50
TAF 11 - The Art of Fighting

TAF 11 - The Art of Fighting

43:35
Kogasso-Deslauriers: l'incontro integrale

Kogasso-Deslauriers: l'incontro integrale

01:52
Morello trionfa anche contro Vukshinaj: è sua la cintura dei pesi medi

Morello trionfa anche contro Vukshinaj: è sua la cintura dei pesi medi

01:17
Chiusura Milano-Cortina

Chiusura Milano-Cortina

02:05
The Art of Fighting

The Art of Fighting

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

L'Italia fa ancora la storia! Battuta 26-19 l'Australia in Nations Series

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:43
Mondiali tiro a segno: Sollazzo e Salafia quarti nella mixed team
22:26
Atp Finals: Zverev supera Shelton all'esordio
21:27
Rugby, Russell Crowe celebra vittoria azzurri contro Australia: "Spettacolare"
21:20
Scandalo scommesse Usa, incriminati due giocatori di baseball
20:59
Scherma, Coppa del mondo di fioretto: oro azzurre a Palma de Maiorca