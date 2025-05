Scherma: cdm sciabola, bronzo per Curatoli a Seul

Luca Curatoli ha conquistato il bronzo nel Grand Prix di sciabola a Seul, la sua 18/a medaglia in Coppa del Mondo. Prestazione positiva, seppur con il rimpianto del podio sfiorato, anche per Michela Battiston che ha chiuso al sesto posto nella prova femminile. La corsa di Curatoli verso il podio, che gli mancava dal secondo posto dell'Europeo 2024, è iniziata con una battaglia contro il tedesco Seefeld, superato all'ultima stoccata, per 15-14. Nel turno seguente l'azzurro ha battuto l'ungherese Szatmari per 15-10 e grazie al successo sul francese Garrigue (15-12) ha raggiunto i quarti, imponendosi 15-9 sull'iraniano Pakdaman. In semifinale, Curatoli è stato battuto per 15-11 dal francese Jean-Philippe Patrice, chiudendo così in terza posizione.