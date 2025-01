Scherma, cdm fioretto: Foconi vince a Parigi

Alessio Foconi ha vinto la tappa di Parigi della Coppa del Mondo di fioretto, battendo in finale per 15-10 lo statunitense Alexander Massialas. Per Foconi è il secondo successo consecutivo in questa stagione, ad appena un mese dall'affermazione di Takasaki, ed il nono in carriera in cdm a livello individuale. Nella cdm femminile, a Hong Kong, l'Italia ha ottenuto due medaglie, con l'argento di Martina Sinigalia e il bronzo di Martina Batini, protagoniste nella gara vinta dalla statunitense Liu.