Scherma: CdM fioretto, doppio oro a squadre per l'Italia al Cairo

E' una domenica trionfale per le Nazionali di fioretto nelle competizioni a squadre della quarta tappa stagionale della Coppa del mondo, andata in scena sulle pedane nordafricane de Il Cairo (in Egitto). L'Italia femminile e quella maschile del neo-commissario tecnico Simone Vanni hanno chiuso tutte e due al primo posto. Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto (terza nel tabellone da 64 individuale) ed Elena Tangherlini, esentate dal primo turno in virtù di un bye, si sono imposte agilmente sia sulla Germania (45-15) che sulla Cina (45-27). Poi nel penultimo atto il successo per 45-36 ai danni della Francia, preludio della vittoria nella finalissima nei confronti degli Stati Uniti per 44-38. Per la squadra tricolore si tratta del terzo sigillo di fila nel massimo circuito dopo aver alzato le braccia al cielo nelle tappe di Busan (Corea del Sud) e di Hong Kong.