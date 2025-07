Scherma, ambasciatore in Georgia ad Azzurri: "State onorando l'Italia"

"Siete voi atleti impegnati in questo Mondiale i veri ambasciatori del nostro Paese". Sono le parole che l'Ambasciatore d'Italia a Tbilisi, Massimiliano D'Antuono, ha rivolto alla delegazione della scherma azzurra impegnata nel Campionato del Mondo 2025 che si concluderà domani in Georgia. L'incontro si è svolto questo pomeriggio presso l'hotel Garden Inn, quartier generale della Nazionale italiana durante la kermesse iridata, dove l'Ambasciatore è stato accolto dal Presidente federale Luigi Mazzone e dal Capo delegazione Daniele Garozzo, Vicepresidente vicario della Federazione Italiana Scherma, complimentandosi per primi con i quattro sciabolatori nei campioni del mondo Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri. "State onorando l'Italia con le vostre prestazioni, e ve ne siamo grati - ha detto l'Ambasciatore D'Antuono, accompagnato dal diplomatico Giuseppe Luigi Bonifacio -. Seguiamo con passione ed entusiasmo le vostre prestazioni in pedana, ieri sera ci siamo emozionati per la seconda medaglia d'oro conquistata in questo Mondiale, e siamo sinceramente orgogliosi di ciò che state facendo e di come state rappresentando il nostro Paese. Siete uno splendido gruppo e, nel fare i miei più sinceri complimenti a tutto il team, voglio anche rivolgere un grande in bocca al lupo alle squadre che saranno impegnate nelle ultime competizioni".