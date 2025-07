Giochi 2026, iniziati i lavori della nuova cabinovia a Cortina

"Iniziati i lavori dell'impianto di risalita Apollonio-Socrepes, andiamo avanti verso l'obiettivo". Così il Commissario di Governo e ad di Simico, Fabio Saldini, annuncia l'avvio del cantiere della cabinovia di Cortina d'Ampezzo. L'impianto a fune prevede l'installazione di 10 piloni, la realizzazione di tre stazioni - valle, intermedia e monte - con 50 cabine da 10 persone capaci di trasportare 2.400 passeggeri all'ora. "In questi giorni - prosegue Saldini - sono cominciati gli scavi per lo spostamento della viabilità alla stazione di valle, con il montaggio macchina per la realizzazione delle fondazioni speciali. Alla stazione intermedia è partito il campo prove per la realizzazione delle fondazioni speciali. I topografi stanno tracciando l'asse per consentire l'inizio dello scavo dei plinti in linea. Sembrava impossibile a molti, invece, nel rispetto del Piano delle Opere, della legge e della trasparenza, procediamo senza indugi nella realizzazione di questa infrastruttura che gioverà a tutti i visitatori e agli abitanti di Cortina anche dopo le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026". Al fine di preservare la sicurezza del cantiere, delle lavorazioni e delle maestranze, come su altri siti olimpici, verrà installato un sistema di sicurezza 24 ore su 24, con un servizio di guardiania e telecamere collegate alle Forze dell'Ordine.