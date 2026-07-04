Cobolli: "Nel primo set stavo male di stomaco ma ho risolto"

04 Lug 2026 - 18:46
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Flavio Cobolli soffre, rimonta, vince ed esulta surfando come Cunha: l'azzurro arriva agli ottavi di Wimbledon battendo in 5 set Kachanov. Ma il primo set, perso 6-0 in 18', aveva fatto temere una debacle fisica. "Non mi sentivo bene con lo stomaco. - ha raccontato nell'intervista al centro del campo - Poi fortunatamente il medico mi ha aiutato, e al rientro in campo il mio stomaco era ok...Forse ho giocato troppo presto", ha aggiunto tra le risate del pubblico. Cobolli ha anche spiegato la sua esultanza da surfista: "E' una scommessa con il mio coach, seguiamo i Mondiali di calcio e mi piace come esulta il Brasile", ha detto riferendosi a Cunha. "Oggi devo ringraziare il pubblico: mi sembrava di giocare in Coppa Davis, una competizione alla quale rispondo sempre. - ha concluso Sonego - In campo ho dato tutto me stesso, sono 'morto': ora una bella cena e il recupero, perché il torneo non finisce qui". 

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