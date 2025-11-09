Logo SportMediaset

Scacchi: ancora Lodici in Coppa del Mondo, battuto Adams

09 Nov 2025 - 10:21

Nuova impresa di Lorenzo Lodici nella Coppa del mondo di scacchi, in corso a Goa (India). Il 25enne grande maestro italiano ha sconfitto l'inglese Michael Adams, 54 anni, considerato una sorta di leggenda vivente dalla comunità scacchistica, ed è approdato ai sedicesimi di finale. Già nel turno precedente Lodici aveva eliminato uno dei grandi favoriti, lo statunitense Hans Moke Niemann, con una performance che aveva destato sensazione fra gli appassionati. Nel match con Adams ha pareggiato la prima partita e vinto la seconda dopo essersi trovato, in entrambe le occasioni, in posizione difficile. Michael Adams è probabilmente il più forte giocatore inglese di sempre. I suoi giorni migliori risalgono al periodo a cavallo fra gli anni Novanta e il primo decennio del Duemila, quando veleggiava stabilmente ai vertici delle graduatorie internazionali (nel 2004 giunse secondo nel Campionato mondiale assoluto organizzato dalla Fide), ma ancora oggi è in grado di farsi rispettare: nel 2023 si è laureato Campione mondiale seniores. Lodici, nato a Brescia ma cresciuto scacchisticamente a Chioggia (Venezia), è l'unico azzurro presente in Coppa del mondo. Un sito specializzato, Chessdom, ha scritto che a Goa "sta scrivendo la storia dell'Italia". La Coppa del mondo è un torneo a eliminazione diretta con 206 partecipanti che si sfidano su match di due partite più eventuali spareggi a tempo ridotto. Sin dai primi turni non sono mancate le sorprese: numerosi sono stati i big costretti ad abbandonare il campo a cominciare dal Campione del mondo in carica, l'indiano Dommaraju Gukesh, sconfitto dal meno quotato Frederik Svane (Germania).

