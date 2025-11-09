Basket Nba: Fox trascina gli Spurs, Lakers fermati dagli Hawks

Un Luka Doncic non devastante come al solito, 22 punti cinque rimbalzi e 11 assist, ha impedito ai Los Angeles Lakers di allungare la striscia positiva, subendo una netta sconfitta ad Atlanta per 122-102. Privi ancora di LeBron James e Austin Reaves, finora i Lakers hanno sfruttato al massimo le doti dello sloveno, che la scorsa notte è stato ben controllato dalla difesa degli Hawks, che hanno protetto il vantaggio costruiti a inizio partita pur non potendo schierare Trae Young e altri titolari. In un'altra della partite della notte in Nba, i San Antonio Spurs hanno fatto affidamento sul ritorno di De'Aaron Fox, 24 punti, per ottenere una vittoria faticosa (126-119) contro i New Orleans Pelicans, ultimi a Ovest anche perchè indeboliti dalle assenze di Williamson, Murray, Missi e Poole. Tra i Pelicans si è messo in mostra Trey Murphy (41 punti e nove rimbalzi) mentre negli Spurs Victor Wembanyama ha dominato ai rimbalzi (18) ma ha segnato solo 18 punti. Sempre a Ovest, i Denver Nuggets hanno dominato i Pacers (117-100), con la loro stella Nikola Jokic che ha messo a segno la sua sesta tripla doppia in nove partite. Il serbo, tre volte MVP, ha totalizzato 32 punti, 14 rimbalzi e 14 assist. "Quando giochi in questo modo come squadra, i numeri arrivano da soli. Restiamo concentrati anche quando le cose vanno bene", ha spiegato Jokic, la cui squadra è al secondo posto nella Conference con gli Spurs e dietro a Oklahoma City. A Est, vince ancora Miami che supera nel finale Portland per 136-131, grazie anche alla miglior prestazione al tiro di Nikola Jovic, che ha realizzato il suo massimo in carriera con 29 punti. L'azzurro Fontecchio ne ha messi a segno nove.