Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Canottaggio: Mondiali Beach Sprint, bronzo per Fugazzotto

08 Nov 2025 - 23:20

Terza medaglia azzurra ai Mondiali di Beach Sprint di canottaggio in corso ad Antalya. E' Lucio Fugazzotto a conquistarla nel singolo Under 19 superando nell'ultimo atto della competizione il ceco Lukas Krizek con un vantaggio di 6.71. Una bella conferma per l'atleta della Peloro Rowing, già protagonista un mese fa con il quinto posto agli Europei. Sfuma, per soli sei centesimi, il terzo posto per Maria Lanciano: l'atleta della LNI Barletta viene preceduta al traguardo dalla ceca Magdalena Vlastnikova. Nelle altre gare della mattina, promozione ai quarti per il doppio misto di Federico Ceccarino e Federica Cesarini. Gli azzurri superano la Gran Bretagna e domani alle 10.10 se la vedranno con i francesi Lefebvre e Briard. Nel suo ottavo di finale Giovanni Ficarra non riesce a superare il turco Aydin, padrone di casa e a suo agio nelle amiche acque di Antalya. Uscita di scena anticipata ai recuperi per il quattro di coppia misto con timoniere: Andrea Panizza, Giacomo Gentili, Ilaria Bavazzano e Maria Elena Zerboni, con al timone Giovanni Ficarra, cedono alla Francia per circa un secondo. 

Ultimi video

01:35
Torino, è tennis-mania

Torino, è tennis-mania

01:17
Chiusura Milano-Cortina

Chiusura Milano-Cortina

02:05
The Art of Fighting

The Art of Fighting

02:03
MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

01:28
MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

01:14
MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

01:40
MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS GRUPPO MCH

Le suggestive immagini del blue carpet di Torino

01:58
Kogasso: "Aspettatevi un nuovo Mamba show"

Kogasso: "Aspettatevi un nuovo Mamba show"

01:02
Bologna: "Farò la guerra sul ring"

Bologna: "Farò la guerra sul ring"

01:48
Morello: "È la notte della mia carriera"

Morello: "È la notte della mia carriera"

01:02
Paparo: "Sono pronto a morire pur di vincere"

Paparo: "Sono pronto a morire pur di vincere"

01:32
Elmaghraby: "Ho promesso a mio figlio che vincerò la cintura"

Elmaghraby: "Ho promesso a mio figlio che vincerò la cintura"

00:33
Tabanelli infortunata

Tabanelli infortunata

01:21
"Al limite con..."

"Al limite con..."

01:48
Boxe, The Art of Fighting

Boxe, The Art of Fighting

01:35
Torino, è tennis-mania

Torino, è tennis-mania

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:20
Canottaggio: Mondiali Beach Sprint, bronzo per Fugazzotto
22:51
Scherma, Cdm Fioretto: Martina Favaretto trionfa a Palma de Maiorca
22:01
Ciclismo, mondiali Trials: quinto posto per Bonalda
21:44
Elkann: "Vittoria Endurance corona un sogno per Ferrari"
21:12
Domani al via Campionato Invernale Vela di Roma, 70 le barche