Sassari, al via i lavori per l'ampliamento del PalaSerradimigni

Sono stati consegnati i lavori di restyling del PalaSerradimigni alla Conpat Scarl, che si era aggiudicata l'appalto, e alla Imperial, l'impresa romana cui è affidata l'esecuzione materiale dell'opera. Il crono-programma dei lavori è stato stabilito già ad agosto con una delibera della Giunta comunale: la previsione è di posticipare gli interventi più impattanti - ossia lo scoperchiamento dell'impianto e il rifacimento della copertura, ma anche la realizzazione della nuova pavimentazione - alla fine del prossimo campionato di basket.