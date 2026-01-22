Running, Wings for Life World Run 2026: torna l'iniziativa "Bring a Friend"
© Naim Chidiac / Red Bull Content Pool
Correre insieme è ancora più bello. In vista della Wings for Life World Run 2026, in programma il 10 maggio, torna l’iniziativa speciale “Bring a Friend”, pensata per rendere ancora più coinvolgente la partecipazione alla più grande corsa benefica al mondo. Come da tradizione, il 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni sarà destinato alla ricerca scientifica per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale.
A partire dalle ore 12:00 del 23 gennaio fino al 30 gennaio 2026, chi si iscrive alla Wings for Life World Run riceverà un’iscrizione gratuita aggiuntiva da condividere con una persona a sua scelta. Grazie al supporto di Adidas, a ogni iscrizione effettuata nel periodo dell’attivazione corrisponderà infatti un codice voucher omaggio inviato via e-mail, valido per iscriversi ad un’App Run a scelta e correre insieme, condividendo la stessa entusiasmante esperienza solidale.
L’iniziativa è valida a livello globale ed è riservata alle App Run. In questo modo chiunque, ovunque si trovi, potrà prendere parte alla corsa attraverso l’app ufficiale Wings for Life World Run: un’occasione per allargare la community, coinvolgere nuove persone e moltiplicare il valore di ogni passo.
Le App Run già confermate in Italia sono previste a Milano, Roma, Aosta, Welsberg – Monguelfo e Palermo; altre se ne aggiungeranno a breve.
La Wings for Life World Run è un evento per tutti: dai runner esperti ai principianti, fino a chi partecipa in sedia a rotelle. Qui non ci sono traguardi prefissati da raggiungere, ma la possibilità di vivere un’esperienza condivisa e, allo stesso tempo, sostenere chi ha bisogno di aiuto. Infatti, ogni iscrizione contribuisce direttamente alla ricerca di una cura per le lesioni del midollo spinale.
Approfitta della promo “Bring a Friend” valida solo dal 23 al 30 gennaio: invita un amico, dimezza il costo e moltiplica il divertimento, correndo per chi non può farlo!
Per ulteriori informazioni e per registrarsi: www.wingsforlifeworldrun.com