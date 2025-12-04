Logo SportMediaset

Running, Onorato: "Maratona Roma sold out a 4 mesi da evento, 70% stranieri"

04 Dic 2025 - 16:31

"Il sold out delle iscrizioni per la maratona, a quattro mesi dall'evento, è un risultato enorme che ci rende orgogliosi e conferma quanto con Infront Italy e Corriere dello Sport - Stadio abbiamo lavorato bene negli anni: al nostro arrivo gli iscritti erano 7500, con 2500 stranieri, ora siamo a 36mila con il 70% di atleti provenienti dall'estero". Così Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale. "Chiunque potrà ancora partecipare, registrandosi alle corse non competitive come la staffetta o la Fun Run in programma o vivendo la magia della maratona al villaggio o lungo il percorso. Siamo felici che questo sia diventato un grande evento sportivo e sociale, che vedrà oltre 60mila iscritti tra tutti gli appuntamenti e genererà nei giorni gara un impatto economico di 120 milioni di euro", aggiunge. "Non dobbiamo accontentarci. Vogliamo rendere questa manifestazione ancora più importante e internazionale, per questo abbiamo avviato una sinergia con la Maratona di New York che darà lustro e enormi benefici alla nostra città", conclude Onorato. 

