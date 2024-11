RUGBY, TRENTO: "CON POCHE RISORSE IMPOSSIBILE FARE IL SALTO DI QUALITÀ"

Al via la seconda stagione in Serie B nazionale per Rugby Trento. "Anche quest'anno la crescita dei numeri è in netto incremento così come i costi e le spese che sono in parte coperte dagli sponsors e dagli enti pubblici, in particolare il Comune di Trento che ci è sempre vicino - informa la società -. Avere a fianco eccellenze come il volley e il basket e il peso del calcio, ci toglie la possibilità di avere contributi necessari per investire su giocatori che possano farci fare il salto di qualità. Infatti la nostra squadra è formata totalmente da giocatori che vengono dalle giovanili e da studenti che frequentano l'Università che spesso ci supportano anche nella crescita delle nostre categorie giovanili, allenando i nostri ragazzi ed i nostri bambini. E' necessario credere in noi, in uno sport che è riconosciuto come una cultura che aiuta le nuove generazioni a crescere in modo sano, cercando di rimanere lontane da pericoli che ormai sono diventati terreno fecondo nella nostra società".