Rugby, test match Nuova Zelanda-Sudafrica si giocherà il 12/9 in Usa

Sudafrica e Nuova Zelanda porteranno per la prima volta la più grande rivalità del rugby internazionale negli Stati Uniti. Giocheranno il loro quarto e ultimo test di quest'anno a Baltimora, nel Maryland, il 12 settembre. La partita si svolgerà nello stadio da 71.000 posti dei Baltimore Ravens della NFL. La partita segue il primo tour degli All Blacks in Sudafrica in 30 anni. Affronteranno gli Springboks in tre test nei tre sabati precedenti di agosto e settembre a Johannesburg e Città del Capo.