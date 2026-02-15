Volley, sanzione storica: club multato per discriminazione di genere

Svolta nel volley: la PGS Bellaria multata per offese sessiste di un tifoso a una giocatrice. È la prima volta che si applica la norma sulla discriminazione di genere.

15 Feb 2026 - 12:18
Pgs Bellaria Volley © facebook

Pgs Bellaria Volley © facebook

Una società di pallavolo è stata multata per discriminazione di genere, in seguito a un'offesa di un tifoso a una giocatrice. È successo a Bologna, in seguito alla partita Yz A-Pgs Bellaria valida per il campionato di seconda divisione femminile. Non si ricordano sanzioni simili emesse in precedenza nel volley.

A essere multata, per responsabilità oggettiva, è stata la società Pgs Bellaria per 250 euro, come scrive il Resto del Carlino: "Per aver - la motivazione - un singolo individuo del pubblico al seguito, innescato a più riprese, e nonostante l'intervento degli ufficiali di gara e atlete, risse verbali tra i sostenitori delle due squadre, nel corso delle quali proferiva gravi offese, discriminatorie per genere, all'indirizzo di un'atleta della squadra avversaria. Come previsto dalla tabella delle sanzioni adottata dal Consiglio Territoriale nel mese di novembre 2025".

Esiste infatti una tabella adottata dal Comitato territoriale di Bologna che prevede sanzioni per offese discriminatorie, normalmente applicate per discriminazioni razziali e territoriali. La novità è che abbia trovato applicazione sul genere.

Ultimi video

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

03:47
DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

02:02
DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

06:18
DICH BUONFIGLIO CASA ITALIA 12/2 DICH

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

01:00
Le parole della mamma di Federica Brignone

Le parole della mamma di Federica Brignone

04:09
DICH MOSANER CONSTANTINI CASA ITALIA 10/2 DICH

Mosaner e Constantini: “Un bronzo che vale più dell’oro di quattro anni fa, ecco perché…”

01:03
SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

02:32
DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

03:22
DICH TOMBA INTEGRALE DA CASA ITALIA CORTINA 9/2 DICH

Tomba è sempre ‘La Bomba’: “Franzoni e Paris grandi, brava anche Sofia. Possiamo vincere ancora tante medaglie"

02:05
A Verona la Coppa Italia

A Verona la Coppa Italia

02:06
Superbowl ai Seahawks

Superbowl ai Seahawks

00:59
13 DICH GOGGIA SU TOMBA 9/2 DICH

Goggia: "Tomba? Mi ha chiesto di vedere il bronzo, ha solo ori..."

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

I più visti di Altri Sport

DICH BRIGNONE DA CORTINA DICH

Brignone: "È stato qualcosa di speciale, sono orgogliosa"

DICH LOLLOBRIGIDA CASA ITALIA 12/2 DICH

Lollobrigida da Casa Italia: "Il pubblico mi ha dato l'energia giusta"

DICH ARIANNA FONTANA E ELISA CONFORTOLA CASA ITALIA 11/2 DICH

Olimpiadi, la gioia di Arianna Fontana: “Ora si fa festa, domani reset e pensiamo alle altre gare”

DICH SOFIA GOGGIA DICH

Sofia Goggia: "Punto a essere la miglior versione di me stessa"

DICH BUONFIGLIO CASA ITALIA 12/2 DICH

Buonfiglio a Casa Italia: "Stiamo dimostrando il valore di una squadra"

MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Pgs Bellaria Volley
12:18
Volley, sanzione storica: club multato per discriminazione di genere
10:27
Martina Di Centa si ritira a soli 25 anni: "Felice di chiudere così"
23:53
Milano-Cortina 2026, hockey: tifosi sventolano bandiera Groenlandia durante Usa-Danimarca
23:15
Tennis, Atp Rotterdam: Bolelli e Vavassori in finale nel doppi
18:25
Tennis, Wta Doha: titolo a Muchova, in finale battuta Mboko