Volley, sanzione storica: club multato per discriminazione di genere

A essere multata, per responsabilità oggettiva, è stata la società Pgs Bellaria per 250 euro, come scrive il Resto del Carlino: "Per aver - la motivazione - un singolo individuo del pubblico al seguito, innescato a più riprese, e nonostante l'intervento degli ufficiali di gara e atlete, risse verbali tra i sostenitori delle due squadre, nel corso delle quali proferiva gravi offese, discriminatorie per genere, all'indirizzo di un'atleta della squadra avversaria. Come previsto dalla tabella delle sanzioni adottata dal Consiglio Territoriale nel mese di novembre 2025".