Volley, sanzione storica: club multato per discriminazione di genere
Svolta nel volley: la PGS Bellaria multata per offese sessiste di un tifoso a una giocatrice. È la prima volta che si applica la norma sulla discriminazione di genere.
Pgs Bellaria Volley © facebook
Una società di pallavolo è stata multata per discriminazione di genere, in seguito a un'offesa di un tifoso a una giocatrice. È successo a Bologna, in seguito alla partita Yz A-Pgs Bellaria valida per il campionato di seconda divisione femminile. Non si ricordano sanzioni simili emesse in precedenza nel volley.
A essere multata, per responsabilità oggettiva, è stata la società Pgs Bellaria per 250 euro, come scrive il Resto del Carlino: "Per aver - la motivazione - un singolo individuo del pubblico al seguito, innescato a più riprese, e nonostante l'intervento degli ufficiali di gara e atlete, risse verbali tra i sostenitori delle due squadre, nel corso delle quali proferiva gravi offese, discriminatorie per genere, all'indirizzo di un'atleta della squadra avversaria. Come previsto dalla tabella delle sanzioni adottata dal Consiglio Territoriale nel mese di novembre 2025".
Esiste infatti una tabella adottata dal Comitato territoriale di Bologna che prevede sanzioni per offese discriminatorie, normalmente applicate per discriminazioni razziali e territoriali. La novità è che abbia trovato applicazione sul genere.