Rugby, storica promozione in Serie A per lo Stade Valdotain

Con la vittoria per 22-16 sul Capoterra (Cagliari) lo Stade valdôtain rugby ha conquistato fuoricasa una storica promozione in serie A (categoria seconda solo alla serie A elite). Da neopromossi in serie B, i 'leoni' sono stati la rivelazione di questo campionato, ottenendo 15 vittorie su 18 partite giocate e arrivando in vetta al girone. "Spettacolo, bellissimo, felicissimo di vedere tutta questa gente gioire. È troppo bello, siamo un gruppo spettacolare, siamo felicissimi e ora ci godiamo questa festa incredibile perché ce la meritiamo!", commenta il presidente della società, Francesco Fida.