Rugby: Serie A Elite Maschile, Rovigo domina i Lyons, ok Petrarca

I Campioni d'Italia della Femi-CZ Rovigo iniziano con il piede giusto la difesa del proprio titolo, regalando un ampio successo al pubblico del "Battaglini" nel posticipo della prima giornata della Serie A Elite Maschile: colpiti a freddo dai Sitav Lyons dopo appena un minuto di gioco, i Bersaglieri reagiscono immediatamente, pareggiano i conti al quinto e vanno a riposo sul 35-10, con il bonus offensivo già garantito. Nella ripresa, i piacentini non riescono a cambiare l'inerzia del match, con i padroni di casa che mantengono il pieno controllo del campo e fissano lo score finale sul 70-10.L'ultimo quarto d'ora di gara si rivela invece fatale ai Rangers Vicenza, che nel derby veneto contro il Petrarca allungano sino al 27-17 e sembrano avviati alla vittoria con punto addizionale. Al sessantaseiesimo, però, una meta di penalità concessa al Petrarca cambia le sorti del match, lasciando i vicentini in quattordici: i padovani fanno valere la maggiore esperienza e sfruttano al meglio la superiorità, segnando altre due mete tra il settantaduesimo e l'ottantesimo minuto, portando a casa la vittoria da cinque punti con lo score finale di 27-38.