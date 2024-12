Rugby, Serie A Elite: domani Rovigo-Viadana per la vetta, Petrarca supera Fiamme Oro

I Campioni d'italia del Petrarca Rugby spaccano in due la classifica della Serie A Elite Maschile superando per 27-14, davanti al pubblico di casa, le Fiamme Oro Rugby. Il successo interno contro i poliziotti romani porta i padovani di Jimenez e Griffen al secondo posto dietro alla rivale storica Rovigo, ma soprattutto lancia la fuga verso i playoff delle prime quattro, creando un divario di sette punti tra quarto e quinta posizione. Punti pesanti per la lotta salvezza arrivano dal 'Beltrametti' di Piacenza, dove i padroni di casa dei Sitav Lyons centrano il primo successo di stagione fermando sul 26-19 il Vicenza di Andrea Cavinato: cinque punti che consentono ai piacentini di lasciare da sola a fondo classifica la Lazio Rugby 1927, che in casa dell'HBS Colorno non va oltre il 33-13, concedendo ai padroni di casa il punto bonus e di allontanare i fantasmi delle zone più basse della graduatoria. Domenica alle 15.30 ultimo appuntamento del 2024 con il massimo campionato, in diretta su Rai2, per la sfida al vertice tra la capolista Femi-CZ Rovigo ed il Rugby Viadana, secondo a tre lunghezze di distanza dai Bersaglieri.