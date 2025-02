Rugby, Sei Nazioni: oltre 60mila per Italia-Francia, all'Olimpico

Sono oltre sessantamila gli spettatori attesi domenica 23 febbraio allo Stadio Olimpico di Roma per la terza giornata del Sei Nazioni tra Italia e Francia. Gli Azzurri di Gonzalo Quesada torneranno a calcare il campo di casa dopo la vittoria interna conquistata lo scorso 8 febbraio contro il Galles nel secondo turno, confermando anche per il derby latino che mette in palio il "Trofeo Garibaldi" il trend di pubblico che vede l'impianto simbolo della Capitale indirizzato verso una percentuale di riempimento superiore al 95% della capacità massima vendibile. Come già in occasione della gara interna contro il Galles, il Terzo Tempo Village farà da cornice alla sfida tra l'Italrugby di Capitan Lamaro e i galletti del campione olimpico Antoine Dupont prima e dopo la partita, con un palinsesto che vedrà lo storico Capitano Sergio Parisse salutare il pubblico dal palco del villaggio alle 14.30 e ricevere la standing ovation dell'Olimpico prima del calcio d'inizio, mentre nel post partita gli Eiffel 65 manterranno caldissima l'atmosfera con la loro musica. I biglietti per Italia-Francia sono ancora disponibili su federugby.ticketone.it, partner ufficiale della FIR per la biglietteria dell'evento.