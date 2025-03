Rugby, Sei Nazioni: Irlanda-Francia 27-42

La Francia si impone per 42-27 nella quarta giornata del Sei Nazioni di rugby. Per i transalpini due mete di Louis Bielle-Biarrey, una a testa per Paul Boudehent, Oscar Jegou e Damian Penaud; 4 trasformazioni di Thomas Ramos con 3 piazzati. Per Ireland mete di Dan Sheehan, Cian Healy e Jack Conan; per Sam Prendergast 3 trasformazioni e 2 piazzati. In classifica, Francia al comando con 15 punti davanti proprio all'Irlanda con 14 in attesa della sfida di domani tra Inghilterra e Italia. Nel pomeriggio si gioca anche Scozia-Gallles.