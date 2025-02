Rugby, Sei Nazioni: al via raduno Italia verso match con la Francia

E' iniziato a Roma il raduno della Nazionale Italiana Maschile in preparazione al match contro la Francia, partita valida per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2025 in calendario domenica 23 febbraio alle 16 allo Stadio Olimpico di Roma. Presso il CPO Giulio Onesti - quartier generale dell'Italia durante il periodo di permanenza nella Capitale - il gruppo guidato da Quesada si è ritrovato quasi al completo per iniziare la marcia di avvicinamento al prossimo impegno nel torneo di rugby più antico del mondo. In serata arriveranno a Roma Paolo Garbisi, Page-Relo e Allan, mentre nella mattinata di domani si unirà al gruppo azzurro Ange Capuozzo. Venerdì 21 alle 14.30 è previsto - via comunicato stampa - l'annuncio della formazione dell'Italia, mentre sabato 22 alle 11.45 gli Azzurri saranno sul campo dello Stadio Olimpico per il Captain's Run.