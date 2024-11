RUGBY, QUESADA: "I RISULTATI SI VEDRANNO AL PROSSIMO SEI NAZIONI"

Il c.t. dell'Italrugby, Gonzalo Quesada, promuove la Nazionale sconfitta a Torino dagli All Blacks nell'ultimo match delle Autumn series. "Peccato per il risultato su cui pesa quella meta subita nel finale, ma siamo stati in partita con gli All Blacks con tanta passione e voglia", dice Quesada. Allo Juventus Stadium di Torino vincono gli All Blacks per 29-11, ma per lunghi tratti si è vista un`Italia mettere in crisi i neozelandesi. "Pesano tanti errori tecnici con la palla, con qualche possesso di qualità in più avremmo potuto fargli più male", spiega Quesada. "Sapevamo che la loro mischia è molto forte e che sarebbe stata dura, ma in più ci hanno messo tanta pressione in touche: ci servono quei lanci di gioco per entrare in partita, noi abbiamo lavorato tanto per prepararla in un certo modo, ma la loro qualità in difesa ci ha reso le cose complicate: la strategia non era attaccare dai drive, ma poi quella si è rivelata l`unica strada praticabile". Bilancio del trittico di novembre che resta in chiaroscuro: "C`è stato un miglioramento partita dopo partita, ovvio che c`è molto da lavorare perché dobbiamo essere più precisi. Ma penso che abbiamo messo buone basi per preparare il Sei Nazioni. Non è arrivato il miracolo con Argentina e All Blacks, abbiamo sbagliato molte cose, ma è stato un novembre corretto. Sottolineo anche il fatto che nelle due partite con Argentina e Georgia abbiamo perso nei primi minuti prima Ange Capuozzo e poi Michele Lamaro. Non abbiamo fatto un grande salto di qualità rispetto al tour estivo e allo scorso Sei Nazioni, ma abbiamo una buona base. Ai giocatori ho chiesto tanto, abbiamo avuto poco tempo per lavorarci, ma i risultati si vedranno al prossimo Sei Nazioni".