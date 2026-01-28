Rugby, Nazionale: Zanon raggiunge raduno azzurri a Verona in vista del Sei Nazioni

Martedì 27 gennaio il gruppo ha svolto un doppio allenamento diviso tra campo e palestra, mentre nella mattinata odierna - sotto la pioggia battente - è in calendario un lavoro di gruppo sul campo del Payanini Center. Nella serata di martedì si è unito alla rosa dell'Italia il centro delle Zebre, Marco Zanon: 21 caps in maglia Azzurra, ultima presenza con l'Italrugby nel Tour Estivo 2025 a Pretoria contro il Sudafrica, è stato invitato a prendere parte al raduno di Verona in preparazione all'esordio nel Guinness Sei Nazioni.