Rugby, Nazionale: Zanon raggiunge raduno azzurri a Verona in vista del Sei Nazioni

28 Gen 2026 - 13:24

Prosegue il raduno della nazionale italiana maschile a Verona in preparazione al Sei Nazioni 2026. Gli Azzurri esordiranno nel torneo sabato 7 febbraio alle 15.10 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia. Secondo allenamento con il gruppo al completo con i rientri di Gonzalo Quesada e Michele Lamaro da Edimburgo dove entrambi sono stati coinvolti nel lancio internazionale del Guinness Sei Nazioni nella giornata di lunedì 26 gennaio.

Martedì 27 gennaio il gruppo ha svolto un doppio allenamento diviso tra campo e palestra, mentre nella mattinata odierna - sotto la pioggia battente - è in calendario un lavoro di gruppo sul campo del Payanini Center. Nella serata di martedì si è unito alla rosa dell'Italia il centro delle Zebre, Marco Zanon: 21 caps in maglia Azzurra, ultima presenza con l'Italrugby nel Tour Estivo 2025 a Pretoria contro il Sudafrica, è stato invitato a prendere parte al raduno di Verona in preparazione all'esordio nel Guinness Sei Nazioni. 

