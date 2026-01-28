Snowboard: azzurri Sbx in allenamento a Cervinia in vista dei Giochi
Sarà la neve di Cervinia, in provincia di Aosta, ad ospitare fino al termine del mese di gennaio gli allenamenti del quintetto di SnowBoardCross formato da Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Lorenzo Sommariva e Filippo Ferrari. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato gli atleti per una sessione di allenamento in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, le cui competizioni saranno ospitate a Livigno, nello specifico: 12 febbraio - SBX maschile; 13 febbraio - SBX femminile; 15 febbraio - SBX a squadre misto.