F1, Hamilton: "Inizio davvero produttivo, tra me e Charles fatti 120 giri senza problemi importanti"

28 Gen 2026 - 14:21
© Getty Images

© Getty Images

Dopo i primi giri sulla SF-26 a Barcellona Lewis Hamilton ha offerto alcune impressioni sulla nuova Ferrari. Il pilota inglese ha confermato l'ottimismo del compagno di squadra Charles Leclerc. Dopo un'uscita dimostrativa a Fiorano, la scorsa settimana, ieri la Ferrari ha fatto percorrere alla vettura i primi chilometri pre-stagionali sulla pista del Montmelò. Hamilton, in particolare, ha girato sempre sul bagnato. "E' stata una giornata molto impegnativa, perché ha iniziato a piovere alle 10.30 - ha spiegato al sito della F1 - Capire come far funzionare le gomme è stato davvero produttivo. Credo che tra tutti e due abbiamo fatto circa 120 giri. Considerando che erano sul bagnato e che c'era la bandiera rossa (per l'uscita di pista di Hadjar, ndr), penso che sia un risultato piuttosto solido, quindi sono davvero orgoglioso di tutti in fabbrica per aver portato la macchina a questo punto".

"Abbiamo ricevuto molte informazioni sulla vettura. Dobbiamo assolutamente continuare così, c'è molto, molto da fare, ma è stato un buon primo giorno - ha detto il sette volte campione del mondo - Voglio dire, potrebbe andare molto peggio. Arrivare a fine giornata senza troppi problemi importanti... Si tratta solo di piccoli miglioramenti che stiamo cercando di apportare". Ora Hamilton spera "di provare la macchina sull'asciutto, penso che sia utile per capire il bilanciamento". E poi "capire come utilizzare al meglio la batteria durante il giro, come ricaricarla e tutto il resto".

Ultimi video

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

I più visti di Altri Sport

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:40
Coni, Buonfiglio: "Roma merita Olimpiadi, ma prima pensiamo a Milano Cortina"
15:06
Milano Cortina, ai Giochi olimpici arrivano i Looney Tunes
14:21
F1, Hamilton: "Inizio davvero produttivo, tra me e Charles fatti 120 giri senza problemi importanti"
14:10
Pericolo hacker a Milano Cortina: nel mirino pos e mezzi di trasporto
13:24
Rugby, Nazionale: Zanon raggiunge raduno azzurri a Verona in vista del Sei Nazioni