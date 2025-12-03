Pietrangeli, Carraro: "Un grande, oggi sarebbe stato ancora più forte"

Nicola Pietrangeli è stato "un grandissimo giocatore e penso che se avesse avuto gli stessi stimoli economici" del tennis di oggi "sarebbe stato ancora più forte". Così Franco Carraro, ex presidente del Coni e della Figc, parlando con i giornalisti al Foro italiano in occasione della camera ardente di Pietrangeli. "Lui - ha spiegato - era dotatissimo, aveva un gran fisico ma la sua vera passione era giocare a calcio. Non dico che non si allenasse ma la sua concentrazione non era monomaniacalmente dedicata al tennis come avviene ormai" da tempo.