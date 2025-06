Rugby, l'Italia vince in Namibia 73-6 nel test match

Il più ampio successo in trasferta nella storia dell'Italrugby Roma, 27 giu. (askanews) - Vittoria netta per l'Italia di rugby contro la Namibia. La squadra del ct Quesada, infatti, nonostante le difficoltà legate all'altitudine, ha stravinto il test match 6-73, in una partita mai in discussione. Rispetto all'ultima sfida contro i Welwitschias, il punteggio finale è stato ancora più ampio: a settembre 2023, infatti, gli Azzurri avevano vinto per 52-8. Non a caso questa vittoria è stato il più ampio successo in trasferta nella storia dell'Italrugby. Per gli Azzurri si è trattata di un'ottima prova, utile anche per migliorare l'intesa visto che la Nazionale non scendeva in campo dallo scorso marzo. In questo modo l'Italia ha avuto modo di provare alcuni schemi e tattiche in vista delle prossime, importanti partite. L'estate dell'Italia del rugby è appena iniziata. Superato l'ostacolo Namibia, infatti, gli Azzurri si sposteranno in Sudafrica dove sfideranno gli Springboks, due volte nel giro di pochi giorni, il 5 e 12 luglio. Per la squadra di Quesada quelli saranno due test match molto importanti visto che affronteranno i vincitori degli ultimi due Mondiali e che permetteranno all'Italia di capire la reale forza della squadra. Adx 271802 giu 25