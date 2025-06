Golf, Open d'Italia: Ayora vola in testa, Laporta 7° e Vecchi Fossa 10°

Lo spagnolo Angel Ayora è il nuovo leader con 131 (66 65, -9) colpi dopo il secondo giro dell'82° Open d'Italia dove sono in buona classifica gli azzurri Francesco Laporta, settimo con 134 (65 69, -6), e Jacopo Vecchi Fossa, decimo con 135 (68 67, -5). Sul difficile percorso toscano dell'Argentario Golf Club (par 70), a Monte Argentario (Grosseto), Ayora, 20enne di Malaga, pro dal 2023, un successo sull'HotelPlanner Tour (Rosa Challenge, 2024) e due top ten stagionali, con un round in 65 (-5, cinque birdie, senza bogey), ha distaccato nel finale l'inglese Dan Bradbury, il francese Martin Couvra, autore con 63 (-7) del miglior score di giornata (record del campo insieme a Rafa Cabrera Bello, 38° con 139, -1), il norvegese Andreas Halvorsen e il tedesco Marcel Schneider, secondi con 132 (-8), quest'ultimo senza bogey sulle prime 36 buche. In sesta posizione con 133 (-7) il francese Adrien Saddier, risalito dalla 39/a, in settima, con Laporta, gli spagnoli Eugenio Chacarra, che ha giocato nella LIV Golf, e Ivan Cantero, mentre sono insieme a Vecchi Fossa il paraguaiano Fabrizio Zanotti, l'australiano Danny List e il tedesco Maximilian Kieffer. Nel secondo round, seguito da 2.500 spettatori, ha fatto un bel salto in graduatoria Andrea Romano, dal 39° al 14° posto con 136 (-4), occupato anche da Edoardo Molinari, e hanno due colpi in più Lorenzo Scalise, Enrico Di Nitto e Andrea Pavan, 28.i con 138 (-2). Più indietro Luca Memeo, 52° con 140 (par), e Stefano Mazzoli, 65° con 141 (+1). Gli altri azzurri in gara sono usciti al taglio. Tra di loro Guido Migliozzi, Renato Paratore, Filippo Celli e Gregorio De Leo. Stessa sorte per il tedesco Marcel Siem, che difendeva il titolo.