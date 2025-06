Ginnastica, Cdf Fgi: Alessandro Benincampi nuovo procuratore federale

Oggi, presso la sala riunioni al primo piano del Palazzo delle Federazioni Sportive, in Viale Tiziano 70, a Roma, si è tenuto il sesto consiglio direttivo federale del quadriennio olimpico 2025-2028, il quarto della nuova dirigenza, insediatasi il 1° di marzo scorso. I lavori si sono aperti con le congratulazioni del Presidente Andrea Facci al neo-presidente del Comitato Olimpico Italiano, Luciano Buonfiglio. A soli 120 giorni dal suo insediamento, il CDF prosegue nell'opera di rinnovamento dell'Ente, e tra i tanti argomenti all'ordine del giorno il più atteso era la nomina del Procuratore Federale Fgi, ruolo rimasto vacante dagli inizi di febbraio dopo la rimozione dell'avv. Michele Rossetti da parte della Commissione Federale di Garanzia. Ai sensi dell'art.17 quater, 17 quinquies dello Statuto FGI e dell'art. 26 del Codice di Giustizia del CONI, tra le tante candidature pervenute, la scelta dell'assise federale è caduta all'unanimità l'attuale Giudice Sportivo Nazionale, l'avv. prof. Alessandro Benincampi. Giurista e docente universitario, esperto di diritto sportivo, in passato è stato Procuratore Federale della FISE, Safeguarding Officer di enti sportivi riconosciuti dal CONI, sempre impegnato nella tutela delle atlete e degli atleti, specie minori. Il suo impegno è costante anche in ambito paralimpico, come Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES) del CIP. Oltre allo sport, Benincampi è attivo nella tutela degli animali e nel contrasto ai fenomeni di maltrattamenti e doping su cavalli, ed è stato nominato dal Sottosegretario di Stato del MASAF come Procuratore della Disciplina dell'Ippica. Il trentanovenne romano è stato preferito anche per la sua età, nel solco di quella linea del ringiovanimento che ha coinvolto la decana delle FNSI riconosciute dal Coni, a tutti i livelli, e nel segno del rinnovamento coniugato a competenza, integrità e una sensibilità più in linea con i nostri tempi, sui temi centrali della legalità sportiva e di tutela dei valori dello Sport. A proposito di sensibilità, è stata proprio la contrarietà dello stesso presidente Facci nei confronti di una specializzazione precoce degli atleti più giovani, ad aver portato alla modifica delle norme tecniche per quanto concerne alcune gare Gold della categoria Allieve: "Trovo assurdo - ha detto Facci - che ad una bambina o ad un bambino di nove o dieci anni si chieda di specializzarsi in un particolare attrezzo. Sono convinto, al contrario, che un corretto avviamento allo sport lasci aperte tutte le possibilità di sviluppo il più a lungo possibile, cercando di formare atleti completi che solo più avanti, in una fase più consapevole della propria carriera, potranno scegliere di seguire un particolare talento".